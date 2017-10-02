Подшендялов: на душе сейчас лёгкость, возвратиться в «Спартак» очень приятно

Нападающий «Спартака» Артём Подшендялов поделился впечатлениями после первой тренировки в составе нового клуба.



«Как провёл последние два дня? Меня выставили на драфт, и, в принципе, всё. У «Динамо» был выходной после матча с «Амуром», я провёл этот день с семьёй, с близкими. После чего приехал на тренировку в Новогорск, и там мне сказали ждать до пяти вечера: пройдёт 48 часов, и будет ясно. Если бы меня никто не забирал, то пришлось бы ехать в Высшую лигу. Сидел, ждал. Потом ещё ждал… И тут подоспел «Спартак».



Вернулся обратно в клуб, где начинал, — это очень приятно. На душе сейчас лёгкость: хорошо и приятно, что я здесь. Сейчас самое главное — влиться в коллектив и начать помогать команде выигрывать», — цитирует игрока официальный сайт команды.

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