СКА разгромил «Локомотив» и одержал 17-ю победу подряд, Гусев оформил покер

Петербургский СКА в гостях одержал уверенную победу над ярославским «Локомотивом», встреча завершилась со счётом 6:1. Команда Олега Знарка выиграла 17-й матч подряд со старта сезона. Подопечные Алексея Кудашова не могут победить уже в пяти встречах кряду.



В составе «армейцев» сразу четыре шайбы на свой счёт записал нападающий Никита Гусев, ещё по голу — на счету Ильи Ковальчука и Сергея Плотникова. Единственной шайбой в составе «Локомотива» отметился Владислав Картаев.



Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.



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