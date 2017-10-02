СКА разгромил «Локомотив» и одержал 17-ю победу подряд, Гусев оформил покер

Петербургский СКА в гостях одержал уверенную победу над ярославским «Локомотивом», встреча завершилась со счётом 6:1. Команда Олега Знарка выиграла 17-й матч подряд со старта сезона. Подопечные Алексея Кудашова не могут победить уже в пяти встречах кряду.
В составе «армейцев» сразу четыре шайбы на свой счёт записал нападающий Никита Гусев, ещё по голу — на счету Ильи Ковальчука и Сергея Плотникова. Единственной шайбой в составе «Локомотива» отметился Владислав Картаев.
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