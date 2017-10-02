Минское «Динамо» уверенно обыграло московское, у Хаудена — хет-трик

Минское «Динамо» на домашнем льду одержало победу над своими московскими одноклубниками, встреча закончилась со счётом 5:1.
Хет-триком в составе команды хозяев сумел отличиться нападающий Куинтон Хауден, ещё по голу забили Александр Кулаков и Андрей Степанов. В коллективе Владимира Воробьёва единственная шайба — на счету Владимира Брюквина.
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