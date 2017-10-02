Лисин: для победы «Салавату» не хватило одного забитого гола

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Энвер Лисин поделился впечатлениями после поражения в матче с «Югрой» (2:3 Б).



«Дл победы не хватило ещё одного забитого гола. Что поменяли во втором и третьем периодах? Стали лучше двигаться, и у нас сразу появились моменты.



Почему не забиваем в равных составах? Нам надо играть лучше, чем сегодня и в последнем выездном матче. Тогда мы будем забивать», — приводит слова хоккеиста официальный сайт клуба.

Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.