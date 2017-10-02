Масальскис и Ципрусс вошли в тренерский штаб рижского «Динамо»

Айгарс Ципрусс и Эдгарс Масальскис вошли в тренерский штаб рижского «Динамо», где будут помогать Гиртсу Анкипансу, информирует официальный сайт латвийской команды.



В прошлом сезоне Ципрусс был помощником менеджера рижского «Динамо». В последнее время специалист работал с детской командой «Динамо», которая выступала на чемпионате Латвии U14. Масальскис — известный латвийский вратарь, в течение нескольких сезонов защищавший цвета команды.



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