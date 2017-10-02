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Назаров: «Нефтехимику» нужно скорее забыть матч, шайба не шла в ворота

2 октября 2017, понедельник. 22:25 Хоккей

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров подвёл итоги встречи после поражения в матче с астанинским «Барысом» (0:3).

«Мы тоже хотели выиграть, но «Барыс» был самотверженнее, больше бросался под шайбу. Конечно, мы тоже бросались под шайбу, но в каких-то моментах соперник делал это лучше. Надо как можно быстрее забыть этот матч. Потому что такие игры, когда шайба, хоть что делай, не идёт в ворота, случаются. Готовимся к следующему матчу», — приводит слова специалиста официальный сайт нижнекамской команды.

«Нефтехимик» уступил «Барысу», Найджел Доус сделал дубль
Источник: Официальный сайт ХК "Нефтехимик" Сообщить об ошибке
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ХК Барыс ХК Нефтехимик Андрей Назаров
Новости. Хоккей
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