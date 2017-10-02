Билялетдинов: отсутствие Малыхина связано с тем, что сейчас его очередь

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги встречи с «Сибирью» (3:2).



«Хорошая боевая игра. Обе команды играли активно, агрессивно. Были ошибки, удаления, но это все эмоции. Нам нужно поправлять и улучшать игру. Гарипов? Считаю, что он старается. Неудачи у всех бывают. Он старается играть лучше.



С чем связано отсутствие Малыхина в третьем матче подряд? Связано с тем, что мы по очереди всех меняем. Сейчас его очередь», — приводит слова Билялетдинова официальны сайт казанской команды.



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