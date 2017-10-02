Итоги игрового дня МХЛ и ВХЛ

В Молодёжной хоккейной лиге и Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день.



В ВХЛ было сыграно пять игр. «Ермак» потерпел поражение в овертайме во встрече с «Соколом» (0:1 ОТ), «Саров» разгромил «Буран» (8:2), «Химик» одолел «Торпедо» (3:2), «Звезда» уступила «Сарыарке» (2:4), а «Дизель» проиграл ХК «Рязань» (2:3 Б).

«Амурские Тигры» дома потерпели поражение во встрече с «Крыльями Советов» со счётом 1:5.

«Тайфун» в результативном матче переиграл «Спартак» — 7:6.

«Алмаз» дома уверенно обыграл «Чайку» со счётом 3:0.

«Мамонты Югры» уступили «Ладье» — 2:3.

«Тюменский Легион» дома оказался сильнее «Ирбиса» — 3:1.

«Локо» по буллитам уступил «Атлантам» — 1:2 Б.

ХК «Рига» проиграл «СКА-1946» — 2:6.

«Капитан» потерпел поражение во встрече с «Динамо — 2:3.