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Итоги игрового дня МХЛ и ВХЛ

2 октября 2017, понедельник. 23:07 Хоккей

В Молодёжной хоккейной лиге и Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день.

В ВХЛ было сыграно пять игр. «Ермак» потерпел поражение в овертайме во встрече с «Соколом» (0:1 ОТ), «Саров» разгромил «Буран» (8:2), «Химик» одолел «Торпедо» (3:2), «Звезда» уступила «Сарыарке» (2:4), а «Дизель» проиграл ХК «Рязань» (2:3 Б).

«Амурские Тигры» дома потерпели поражение во встрече с «Крыльями Советов» со счётом 1:5.

МХЛ - регулярный чемпионат
02 октября 2017, понедельник. 12:00 МСК
Амурские Тигры
Хабаровск
1 : 5 0:2, 1:0, 0:3
Крылья Советов
Москва
0:1 – Садретдинов (Полуэктов) – 01:01 (5x5), 0:2 – Сыроежкин (Садретдинов, Михасёнок) – 15:28 (5x4), 1:2 – Мартынов (Кармашков, Можаров) – 26:41 (5x5), 1:3 – Горчилин (Каптелин, Михасёнок) – 48:20 (5x4), 1:4 – Кевлин (Полуэктов, Иванисов) – 54:59 (5x5), 1:5 – Горчилин (Копылов, Михасёнок) – 56:04 (5x4)

«Тайфун» в результативном матче переиграл «Спартак» — 7:6.

МХЛ - регулярный чемпионат
02 октября 2017, понедельник. 12:00 МСК
Тайфун
Приморский край
7 : 6 1:2, 4:0, 2:4
МХК Спартак
Москва
1:0 – Никитин (Зайцев, Ткачков) – 12:27 (5x5), 1:1 – Круженков (Кузьменко, Миллер) – 16:56 (5x5), 1:2 – Талалуев (Морозов) – 17:46 (5x5), 2:2 – Никитин (Ткачков) – 21:15 (5x5), 3:2 – Никитин (Ткачков, Зайцев) – 27:14 (5x5), 4:2 – Александров (Гончарук, Тимофеев) – 31:19 (5x4), 5:2 – Гончарук (Тимофеев) – 34:06 (5x5), 5:3 – Розанов (Талалуев) – 41:06 (5x5), 5:4 – Шалагин (Сорокин, Кравченко) – 41:13 (5x5), 6:4 – Гейдаров (Ивашкин) – 46:21 (5x5), 6:5 – Розанов (Талалуев) – 51:15 (5x5), 7:5 – Зайцев (Никитин, Ткачков) – 59:04 (5x4), 7:6 – Талалуев (Розанов, Ревацкий) – 59:47 (5x5)

«Алмаз» дома уверенно обыграл «Чайку» со счётом 3:0.

МХЛ - регулярный чемпионат
02 октября 2017, понедельник. 14:00 МСК
Алмаз
Череповец
3 : 0 1:0, 2:0, 0:0
Чайка
Нижний Новгород
1:0 – Марков (Заплатников) – 01:24 (5x5), 2:0 – Заплатников (Климов, Марков) – 24:52 (5x4), 3:0 – Жирнов (Беляев, Бакулин) – 37:17 (5x4)

«Мамонты Югры» уступили «Ладье» — 2:3.

МХЛ - регулярный чемпионат
02 октября 2017, понедельник. 17:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
2 : 3 0:1, 1:1, 1:1
Ладья
Тольятти
0:1 – Переляев (Журавлёв) – 15:30 (5x5), 0:2 – Николенко (Ляхов) – 32:43 (5x5), 1:2 – Голоднюк – 34:19 (5x5), 1:3 – Ляхов (Габдрахманов, Журавлёв) – 44:39 (5x4), 2:3 – Башкиров (Марченко, Яремчук) – 57:41 (5x5)

«Тюменский Легион» дома оказался сильнее «Ирбиса» — 3:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
02 октября 2017, понедельник. 17:00 МСК
Тюменский Легион
Тюмень
3 : 1 0:0, 1:0, 1:1
Ирбис
Казань
1:0 – Брютов (Арзамасцев, Воробьёв) – 24:41 (5x4), 2:0 – Коваленко (Кондрашин, Яковлев) – 50:54 (5x5), 3:0 – Дзедаев – 56:53 ( ПБ), 3:1 – Галимов (Дегтярёв, Марушев) – 59:17 (5x4)

«Локо» по буллитам уступил «Атлантам» — 1:2 Б.

МХЛ - регулярный чемпионат
02 октября 2017, понедельник. 18:00 МСК
Локо
Ярославль
1 : 2 1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1
Атланты
Московская область
1:0 – Жуков (Денисенко, Зенчиков) – 19:11 (5x5), 1:1 – Островский (Ващук, Колегов) – 35:50 (5x4), 1:2 – Демидов – 65:00 ( ПБ)

ХК «Рига» проиграл «СКА-1946» — 2:6.

МХЛ - регулярный чемпионат
02 октября 2017, понедельник. 18:30 МСК
ХК Рига
Рига
2 : 6 0:0, 0:3, 2:3
СКА-1946
Санкт-Петербург
0:1 – Кукштель (Курбатов) – 27:10 (5x5), 0:2 – Петьков – 29:37 (4x5), 0:3 – Курбатов (Сультеев, Шабаров) – 31:09 (5x5), 1:3 – Берзиньш (Хомяков, Мисюс) – 46:18 (5x4), 1:4 – Цицюра (Володин) – 48:08 (5x5), 2:4 – Хомяков (Мисюс, Берзиньш) – 48:27 (5x5), 2:5 – Шабаров (Холоденин, Царюк) – 50:53 (5x4), 2:6 – Сультеев (Курбатов, Кукштель) – 57:07 (5x5)

«Капитан» потерпел поражение во встрече с «Динамо — 2:3.

МХЛ - регулярный чемпионат
02 октября 2017, понедельник. 19:00 МСК
Капитан
Ступино
2 : 3 0:1, 1:2, 1:0
МХК Динамо
Москва
0:1 – Андреев (Озеров, Леонов) – 17:27 (5x5), 0:2 – Васильев (Кацевич, Михайлов) – 35:15 (5x5), 0:3 – Долгушкин (Андреев) – 35:58 (5x4), 1:3 – Иноземцев (Куруськин) – 37:11 (5x5), 2:3 – Семыкин (Капкин, Гараев) – 56:12 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Хоккей
2 октября 2017, понедельник
23:59 В. Воробьёв: неприятно с таким счётом проигрывать, есть вопросы к легионерам
23:54 Дуайер: молодые игроки в отсутствие лидеров сумели воспользоваться шансом
23:49 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
23:49 Любушкин: «Локомотив» пропустил две шайбы от СКА и будто опустил руки
23:41 Скабелка: «Сочи» тоже имел свои шансы, на старте был равный хоккей
23:27 Плотников: своей игрой не совсем доволен, но в Ярославль возвращаться приятно
23:24 С. Зубов: нужно извиниться перед болельщиками, «Сочи» сыграл недостойно
23:19 Гусев: это мой первый покер в КХЛ, партнёры особенно не поздравляли
23:11 Кудашов: Козырёва больше нет в «Локомотиве», его уволили
23:07 Итоги игрового дня МХЛ и ВХЛ
22:56 П. Зубов: в хоккейный спор сегодня вмешались большие технологии
22:53 Билялетдинов: отсутствие Малыхина связано с тем, что сейчас его очередь меняться
22:48 Логинов: матч с «Югрой» получился неоднозначным в плане содержания игры
22:33 Е. Корешков: отмечу самоотверженность игроков — 27 блокированных бросков
22:25 Назаров: «Нефтехимику» нужно скорее забыть матч, шайба не шла в ворота
22:17 Масальскис и Ципрусс вошли в тренерский штаб рижского «Динамо»
22:15 Знарок: «Локомотив» перебросал СКА, мы только по вбрасываниям были на равных
22:15 Лисин: для победы «Салавату» не хватило одного забитого гола
22:03 «Ак Барс» взял верх над «Сибирью», Ткачёв оформил дубль
21:58 Минское «Динамо» уверенно обыграло московское, у Хаудена — хет-трик
21:54 СКА разгромил «Локомотив» и одержал 17-ю победу подряд, Гусев оформил покер
21:51 Подшендялов: на душе сейчас лёгкость, возвратиться в «Спартак» очень приятно
21:51 ХК «Сочи» потерпел крупное поражение от «Авангарда», пропустив шесть голов
21:36 Форвард СКА Никита Гусев оформил покер в матче с «Локомотивом»
21:30 «Ак Барс» — «Сибирь»: нападающий гостей Сигарёв получил травму
21:25 «Нефтехимик» уступил «Барысу», Найджел Доус сделал дубль
21:13 «Ванкувер» выставил на драфт отказов Педана, «Бостон» — Суббэна
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