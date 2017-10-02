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Кудашов: Козырёва больше нет в «Локомотиве», его уволили

2 октября 2017, понедельник. 23:11 Хоккей

Главный тренер ярославского «Локомотива» Алексей Кудашов после проигранного матча с петербургским СКА (1:6) сообщил, что тренерский штаб «железнодорожников» покинул Андрей Козырёв. Напомним, команда потерпела пять поражений подряд, из них три — со счётом 1:6.

На вопрос журналистов на послематчевой пресс-конференции о судьбе Козырёва Кудашов ответил: «Нет его больше с нами. Я имею в виду увольнение, если так правильно сказать», — приводит слова специалиста «Р-Спорт».

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Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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ХК Локомотив Алексей Кудашов
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