Кудашов: Козырёва больше нет в «Локомотиве», его уволили

Главный тренер ярославского «Локомотива» Алексей Кудашов после проигранного матча с петербургским СКА (1:6) сообщил, что тренерский штаб «железнодорожников» покинул Андрей Козырёв. Напомним, команда потерпела пять поражений подряд, из них три — со счётом 1:6.



На вопрос журналистов на послематчевой пресс-конференции о судьбе Козырёва Кудашов ответил: «Нет его больше с нами. Я имею в виду увольнение, если так правильно сказать», — приводит слова специалиста «Р-Спорт».



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