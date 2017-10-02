Гусев: это мой первый покер в КХЛ, партнёры особенно не поздравляли

Нападающий питерского СКА Никита Гусев прокомментировал крупную победу своей команды в игре с ярославским «Локомотивом» (6:1), где он отметился четырьмя голами.



«Партнёры особенно меня не поздравляли. Конечно, каждый гол сам по себе приятен, а за то, что забил четыре, — спасибо парням. Этот покер — мой первый в КХЛ. Может быть, сейчас отдохну и придёт какая-то радость. А так — была тяжёлая игра, сейчас будем отдыхать.



»Локомотив" удачно начал, они забили нам гол, и хорошо, что в конце периода мы сами забили две быстрые шайбы, и дальше всё пошло как надо. Мы хотели, чтобы Сергей Плотников забил, он давно забивал, не получалось. Так что пару раз действительно выводили его на бросок.



Как настраиваемся после шестнадцати побед подряд? Не важно, сколько игр мы выиграли, мы выходим на каждый матч с желанием побеждать, и настрой всегда одинаков. Только победа, разумеется. Сможет ли СКА выиграть все матчи в этом сезоне? Если спрашиваете у меня — я не знаю», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.

СКА разгромил «Локомотив» и одержал 17-ю победу подряд, Гусев оформил покер