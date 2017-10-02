С. Зубов: нужно извиниться перед болельщиками, «Сочи» сыграл недостойно

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов подвёл итоги встречи после поражения в игре с «Авангардом» (0:6).



«В этой ситуации надо извиниться перед болельщиками. Это не то, на что мы сегодня рассчитывали. Играя в полтора звена… Я думаю, что многим ребятам в нашей команде нужно открыть глаза и посмотреть в зеркало. Так играть нельзя, именно сегодня это не достойно команды «Сочи». Да, первый период был действительно неплохим, но потом команда рассыпалась. Очень много вещей, на которые рассчитывали, мы сегодня не увидели», — цитирует Зубова официальный сайт клуба.

ХК «Сочи» потерпел крупное поражение от «Авангарда», пропустив шесть голов