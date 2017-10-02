Плотников: своей игрой не совсем доволен, но в Ярославль возвращаться приятно

Нападающий СКА Сергей Плотников поделился эмоциями после разгромной победы в гостевом матче с ярославским «Локомотивом» (6:1).



«Атмосфера нормальная, всё хорошо. А что улыбок не много, так все подустали, уже в мыслях готовимся к следующей игре. Нельзя говорить, что победа далась нам легко. Мы уважаем своего соперника, просто сами вовремя реализуем собственные моменты. Не позволили им забить в большинстве — это тоже сыграло свою роль.



Своей игрой не совсем доволен. Всё-таки надо было забивать раньше и реализовывать все моменты. Но надо с чего-то начинать, и надеюсь, что сегодня была отправная точка. Приятно возвращаться в Ярославль, и каждый раз эмоции зашкаливают: вспоминаешь прошлое с улыбкой, я ведь провёл здесь три хороших года. И всегда приятно видеть, как болеют за „Локомотив“. Мысли по поводу „Салавата“? Ничего особенного. Будем смотреть то, что покажет нам штаб, и настраиваться на победу», — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.

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