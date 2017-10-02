Скабелка: «Сочи» тоже имел свои шансы, на старте был равный хоккей

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка поделился впечатлениями после победы над ХК «Сочи» (6:0).



«Непростое начало. Хорошая команда, показывает хороший хоккей в начале чемпионата. Не просто так команда имеет столько очков, мы очень серьёзно настраивались. В принципе, в первом периоде был равный хоккей, с равными возможностями. Да, мы забили в большинстве, но команда «Сочи» тоже имела свои шансы. У нас Олег Шилин здорово сыграл. Второй период наша команда провела мощно, забросили три шайбы, и во многом этот период определил результат матча», — приводит слова Скабелки официальный сайт «Сочи».

ХК «Сочи» потерпел крупное поражение от «Авангарда», пропустив шесть голов