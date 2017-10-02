Любушкин: «Локомотив» пропустил две шайбы от СКА и будто опустил руки

Защитник ярославского «Локомотива» Илья Любушкин ответил на вопросы журналистов после разгромного поражения в домашней игре со СКА (1:6).



«У нас не идёт игра, это очевидно, не забиваем свои моменты. Есть возможность забить гол, исправить ситуацию, но вместо этого сами пропускаем. И в обороне, и в меньшинстве, конечно, нужно играть лучше, самоотверженнее, что ли. Сегодня мы пропустили два гола, и как будто опустили руки. Хотя, если серьёзно, никто этого, конечно, не делает. Но получается, что потом начало залетать всё, и трудно говорить, что произошло.



Что у нас с меньшинством — тяжёлый вопрос. Ведь все стараются, все пытаются выправить ситуацию. Но пока усилий, видимо, мало. Но почему именно это происходит, я не могу ответить. Надо разбираться, думать, менять тактику. Болельщики спрашивают, как справляюсь с популярностью? У меня нет популярности, тем более звёздной болезни», — передаёт слова Любушкина корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.

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