Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно семь матчей. Предлагаем читателям выбрать самый красивый гол дня.
Вячеслав Основин («Сибирь»)
Посмотреть видео гола Основина можно на официальном сайте КХЛ.
Ансель Галимов («Авангард»)
Посмотреть видео гола Галимова можно на официальном сайте КХЛ.
Павел Варфоломеев («Югра»)
Посмотреть видео гола Варфоломеева можно на официальном сайте КХЛ.
Проголосовать можно также на PlayBuzz.
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