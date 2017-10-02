Дуайер: молодые игроки в отсутствие лидеров сумели воспользоваться шансом

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвёл итоги встречи после победы над московским «Динамо» (5:1).



«Это отличная победа, мы рады, что сегодня наши болельщики остались довольны игрой. Несмотря на то что у нас отсутствовали несколько ключевых хоккеистов, молодые парни получили свой шанс и умело им воспользовались. В первом периоде соперник хорошо играл в средней зоне, однако затем мы перехватили инициативу и не позволяли москвичам создавать опасные моменты. Мы хорошо действовали также в большинстве, сумели забросить несколько важных шайб. Отмечу, что сегодня и Юнас Энрот здорово помог команде. Эта победа добавила нам уверенности в своих силах.



С чем связано отсутствие ключевых игроков? У Джека Скилли травма верхней части тела, но он скоро вернётся, возможно, уже к игре с «Барысом». Что касается Фонтейна, то Джастин неудачно сыграл на тренировке — шайба попала ему прямо в лицо. Пока не могу сказать точно, когда он окажется в деле. У Евгения Лисовца травма нижней части тела, команде он сможет помочь с недели на неделю. А Дмитрий Коробов не смог сыграть, потому что сегодня у него поднялась температура», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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