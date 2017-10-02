В. Воробьёв: неприятно с таким счётом проигрывать, есть вопросы к легионерам

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв поделился впечатлениями после поражения в игре с минскими одноклубниками (1:5).



«Мы неплохо начали игру, повели в счёте, однако ненужный гол и многочисленные удаления подвели. Где-то у ребят захлестывало желание сравнять счёт, в итоге мы оставались в меньшинстве. Отмечу также реализацию большинства соперника. Конечно, неприятно проигрывать со счётом 1:5, есть у меня вопросы к нашим легионерам. Шестого октября вновь сыграем с минчанами, будем стараться реабилитироваться перед нашими болельщиками», — приводит слова тренера официальный сайт минской команды.

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