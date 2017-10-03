Сайт «Вегас Голден Найтс» сообщил, что все игроки клуба в безопасности

Официальный сайт «Вегас Голден Найтс» сообщил, что все сотрудники и хоккеисты клуба, включая российского нападающего Вадима Шипачёва, не пострадали в результате стрельбы по посетителям музыкального фестиваля и находятся в безопасности.



«Все наши мысли и молитвы с жертвами, их семьями и всеми, кого коснулись эти трагические события в Лас-Вегасе воскресным вечером. Мы благодарны всем службам нашего города, в том числе полицейским и медицинскому персоналу, которые храбро проявили себя перед лицом этих невероятно ужасных и трагических событий. Мы грустим вместе со всем городом и выражаем искренние соболезнования всем пострадавшим», — говорится в сообщении на сайте клуба.

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