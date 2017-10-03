Малкин и другие игроки «Питтсбурга» получили чемпионские перстни

В музее искусств Карнеги в Питтсбурге состоялась торжественная церемония награждения хоккеистов, тренерского штаба и администрации «Питтсбург Пингвинз» чемпионскими перстнями после победы в Кубке Стэнли в сезоне-2016/17. Перстни изготовлены ведущим поставщиком заказных ювелирных изделий ручной работы для профессиональных спортивных команд Jostens.



«Это всегда особенный день. Получить перстень Кубка Стэнли — мечта для любого игрока НХЛ, тренера или сотрудника. Мы хотим поблагодарить всех за отличную работу по созданию этого феноменального перстня. Мы гордимся нашими хоккеистами и их достижениями, тем, что они значат для нашего города. Эти перстни — долгожданная дань их превосходству в сезоне», — цитирует президента и исполнительного директора «Питтсбурга» Дэвида Морхауса клубная пресс-служба.

Фото доступны для просмотра в «твиттере» «Питтсбург Пингвинз».