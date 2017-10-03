Бахмутов: общались с Зариповым на матче Ночной лиги, в игре он неплохо выглядел

Генеральный директор Ночной хоккейной лиги Игорь Бахмутов оценил прошедший 29 и 30 сентября в Казани Кубок Республики Татарстан.
«Всё прошло на высоком уровне, безупречно. Зрители увидели не только качественный хоккей в исполнении любительских команд, но и просто хорошо провели время. Собравшимся показали красивое лазерное шоу, на стадионе были группа поддержки и люди, одетые в костюмы различных мультипликационных персонажей, организованы конкурсы. То есть в Казани прошёл не просто спортивный турнир, а мероприятие более широкого формата, которое вызвало неподдельный интерес у жителей города.
Гала-матч Ночной лиги помог получить игровую практику дисквалифицированному на два года Данису Зарипову? Нам удалось чуть-чуть пообщаться, как говорится, накоротке. В игре он выглядел неплохо, видно, что поддерживает игровую и функциональную форму. Как знать, может быть, мы увидим Даниса на площадке в этом сезоне не только в гала-матче», — цитирует Бахмутова официальный сайт организации.