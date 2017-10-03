«Голден Найтс» сделают пожертвование в помощь пострадавшим при стрельбе в Вегасе

«Вегас Голден Найтс» сделает значительное пожертвование в помощь пострадавшим при стрельбе в на концерте. 1 октября в Лас-Вегасе произошла стрельба, погибли не менее 58 человек, ещё 515 попали в больницу.



«Фонд „Вегас Голден Найтс“ сделает значительное пожертвование в помощь пострадавшим. Об особенностях пожертвования, дополнительных сборах средств и различных мероприятиях будет сообщено позднее», — говорится в заявлении пресс-службы.



Кроме того, клуб отменил фестиваль для болельщиков, который должен был пройти 3 октября. Все игроки, тренерский штаб и сотрудники клуба не пострадали и находятся в безопасности.



Сайт «Вегас Голден Найтс» сообщил, что все игроки клуба в безопасности