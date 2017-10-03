Форвард Джош Андерсон заключит контракт с «Коламбусом» на три года и $ 5,55 млн

Нападающий Джош Андерсон близок к подписанию нового контракта с «Коламбус Блю Джекетс». Соглашение будет рассчитано на три года со среднегодовой зарплатой $ 1,85 млн. Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.



23-летний форвард в прошедшем регулярном чемпионате провёл 78 матчей, забросил 17 шайб и сделал 12 голевых передач при показателе полезности "+12". Всего в НХЛ он отметился 34 (18+16) баллами за результативность в 96 играх. Андерсон был выбран «Коламбусом» на драфте 2012 года под общим 95-м номером, у него подошёл к концу контракт новичка.