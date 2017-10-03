Ткачук: обалдеть можно, Ягр выигрывал кубки, когда меня ещё и в мыслях не было

Нападающий «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук прокомментировал переход в команду Яромира Ягра. 45-летний чешский форвард заключил однолетний контракт.

«Если задуматься, он пришёл в лигу, когда у родителей ещё и в мыслях меня не было. Обалдеть можно, когда думаешь об этом. Он выигрывал титул MVP, завоёвывал кубки, когда я ещё не родился», — приводятся слова Ткачука на официальном сайте НХЛ.

Ягр дебютировал в НХЛ в сезоне 1990/91, завоевал с «Питтсбург Пингвинз» два кубка Стэнли (1991, 1992). Он является вторым бомбардиром в истории лиги, набрав 1914 (765+1149) очков в 1711 матче.