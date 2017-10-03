Фролик: для чехов Ягр как бог, за него бы голосовали, реши он стать президентом

Нападающий «Калгари Флэймз» Михаэль Фролик прокомментировал подписание клубом контракта с Яромиром Ягром.



«В Чехии он большая знаменитость. Куда бы он ни пошёл, его все узнают. Для чехов он как бог. Думаю, если бы он решил стать президентом, люди бы за него голосовали», — цитирует Фролика Sportsnet.

45-летний Ягр является членом Тройного золотого клуба — он выигрывал Олимпиаду в 1998 году, дважды становился чемпионом мира (2005, 2010) и завоевал два кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (1991, 1992). Легендарный форвард является вторым бомбардиром в истории НХЛ, на его счету 1914 (765+1149) очков.