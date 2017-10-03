Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Фролик: для чехов Ягр как бог, за него бы голосовали, реши он стать президентом

3 октября 2017, вторник. 10:18 Хоккей

Нападающий «Калгари Флэймз» Михаэль Фролик прокомментировал подписание клубом контракта с Яромиром Ягром.

«В Чехии он большая знаменитость. Куда бы он ни пошёл, его все узнают. Для чехов он как бог. Думаю, если бы он решил стать президентом, люди бы за него голосовали», — цитирует Фролика Sportsnet.

45-летний Ягр является членом Тройного золотого клуба — он выигрывал Олимпиаду в 1998 году, дважды становился чемпионом мира (2005, 2010) и завоевал два кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (1991, 1992). Легендарный форвард является вторым бомбардиром в истории НХЛ, на его счету 1914 (765+1149) очков.

Ягр: на 99,9% это мой последний сезон в НХЛ
Источник: sportsnet.ca Сообщить об ошибке
Теги
Калгари Флэймз Яромир Ягр
Новости. Хоккей
3 октября 2017, вторник
11:07 Василевский: не люблю ходить по барам, моя жизнь — это хоккей и семья
10:41 Нападающему «Вашингтона» Тому Уилсону грозит ещё одна дисквалификация
10:28 «Динамо» Р подтвердило расторжение контракта с Питерсом и переход Армалиса
10:18 Фролик: для чехов Ягр как бог, за него бы голосовали, реши он стать президентом
10:15 Кожевников: Захаркин атакует Зимина — это уже несмешно, ветеранов надо уважать
09:34 Кинэн: никогда не искал недочёты судей, но вынужден пересмотреть своё отношение
09:22 Имя Малкина на кубке Стэнли могли выгравировать с ошибкой
09:12 Бобровский — второй в рейтинге претендентов на «Везину», Василевский — седьмой
08:56 Ткачук: обалдеть можно, Ягр выигрывал кубки, когда меня ещё и в мыслях не было
08:43 Форвард Джош Андерсон заключит контракт с «Коламбусом» на три года и $ 5,55 млн
08:29 Галуцен: у Ягра исключительный хоккейный интеллект, его игрой можно восхищаться
08:14 Ягр: на 99,9% это мой последний сезон в НХЛ
08:04 «Голден Найтс» сделают пожертвование в помощь пострадавшим при стрельбе в Вегасе
08:00 Бахмутов: общались с Зариповым на матче Ночной лиги, в игре он неплохо выглядел
05:44 Малкин и другие игроки «Питтсбурга» получили чемпионские перстни
01:01 Сайт «Вегас Голден Найтс» сообщил, что все игроки клуба в безопасности
2 октября 2017, понедельник
23:59 В. Воробьёв: неприятно с таким счётом проигрывать, есть вопросы к легионерам
23:54 Дуайер: молодые игроки в отсутствие лидеров сумели воспользоваться шансом
23:49 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
23:49 Любушкин: «Локомотив» пропустил две шайбы от СКА и будто опустил руки
23:41 Скабелка: «Сочи» тоже имел свои шансы, на старте был равный хоккей
23:27 Плотников: своей игрой не совсем доволен, но в Ярославль возвращаться приятно
23:24 С. Зубов: нужно извиниться перед болельщиками, «Сочи» сыграл недостойно
23:19 Гусев: это мой первый покер в КХЛ, партнёры особенно не поздравляли
23:11 Кудашов: Козырёва больше нет в «Локомотиве», его уволили
23:07 Итоги игрового дня МХЛ и ВХЛ
22:56 П. Зубов: в хоккейный спор сегодня вмешались большие технологии
22:53 Билялетдинов: отсутствие Малыхина связано с тем, что сейчас его очередь меняться
22:48 Логинов: матч с «Югрой» получился неоднозначным в плане содержания игры
22:33 Е. Корешков: отмечу самоотверженность игроков — 27 блокированных бросков
22:25 Назаров: «Нефтехимику» нужно скорее забыть матч, шайба не шла в ворота
22:17 Масальскис и Ципрусс вошли в тренерский штаб рижского «Динамо»
22:15 Знарок: «Локомотив» перебросал СКА, мы только по вбрасываниям были на равных
22:15 Лисин: для победы «Салавату» не хватило одного забитого гола
22:03 «Ак Барс» взял верх над «Сибирью», Ткачёв оформил дубль
21:58 Минское «Динамо» уверенно обыграло московское, у Хаудена — хет-трик
21:54 СКА разгромил «Локомотив» и одержал 17-ю победу подряд, Гусев оформил покер
21:51 Подшендялов: на душе сейчас лёгкость, возвратиться в «Спартак» очень приятно
21:51 ХК «Сочи» потерпел крупное поражение от «Авангарда», пропустив шесть голов
21:36 Форвард СКА Никита Гусев оформил покер в матче с «Локомотивом»
21:30 «Ак Барс» — «Сибирь»: нападающий гостей Сигарёв получил травму
21:25 «Нефтехимик» уступил «Барысу», Найджел Доус сделал дубль
21:13 «Ванкувер» выставил на драфт отказов Педана, «Бостон» — Суббэна
21:00 Емелин: говорить о работе Захаркина мне тяжело, у меня своя система
20:51 Вестерлунд: у «Салавата» выработана структуры игры «5 на 5», но нет голов
Все новости RSS
Партнерский контент