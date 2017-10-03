«Динамо» Р подтвердило расторжение контракта с Питерсом и переход Армалиса

Рижское «Динамо» официально объявило о расторжении контракта с вратарём Джастином Питерсом по обоюдному согласию сторон и переход в команду литовского голкипера Мантаса Армалиса.

В текущем сезоне 31-летний Питерс принял участие в 14 играх и одержал в них две победы, отразив 86,9% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 3,48.

25-летний Армалис начал профессиональную карьеру в Швеции, а сезон-2016/17 провёл в АХЛ, выступая за «Сан-Хосе Барракуда». Он провёл 24 матча, показав процент отражённых бросков 88,5 и коэффициент надёжности 3,06.