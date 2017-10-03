Василевский: не люблю ходить по барам, моя жизнь — это хоккей и семья

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский рассказал, что главным в его жизни является хоккей и семья, а также отметил, что в новом сезоне готов к возросшему давлению.

«Наверно, есть ребята моего возраста, которые любят ходить по барам, куда-то ещё, но не я. Я не такой человек. Мне нравится быть дома. Моя жизнь — это хоккей и семья.



Было стыдно, когда мы не попали в плей-офф. Сочувствую нашим болельщикам, они заслуживают лучшей участи, чем 82 игры. Мы будем готовы в этом сезоне. Я буду готов. Теперь на мне будет больше давления, но это хорошее давление, правильное», — цитирует Василевского Tampa Bay Times.