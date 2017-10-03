Гареев: никакой паники в «Салавате» нет, а итоги надо подводить в апреле

Защитник «Салавата Юлаева» Станислав Гареев прокомментировал поражение в домашнем матче с «Югрой» (1:2 Б).



«Плохо начали матч, дали соперникам почувствовать, что они могут играть с нами. Своих моментов мы не использовали, большинство не реализовали, довели дело до буллитов. Наверное, после прихода нового тренера «Югра» действует на новых эмоциях. Почему не идут голы «пять на пять»? Будем разбираться, поговорим с тренерами, о проблеме все знают. Мы стараемся, бросаем по воротам. Команда привыкла к требованиям тренерского штаба. Работаем, всё происходит постепенно, никакой паники нет. А итоги, как мне кажется, в апреле надо подводить», — передает слова Гареева корреспондент «Чемпионата» Азамат Шавлуков.

Итоги дня КХЛ: Емелин обыграл «Салават» на багаже Захаркина А на чьём багаже Никиту Гусева сделал покер «Локомотиву»?