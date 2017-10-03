«Питтсбург» опроверг то, что имя Малкина неверно выгравировали на кубке Стэнли

«Питтсбург Пингвинз» в официальном аккаунте в «Твиттере» опроверг то, что имя нападающего Евгения Малкина неверно выгравировано на кубке Стэнли.

«Просто такое освещение. Мы клянёмся», — написала пресс-служба клуба в ответ на вопрос «Кто такой Fgeni Malkin?».

На фотографии, опубликованной хранителем кубка Стэнли Филипом Причардом, видно, что имя россиянина начинается с буквы F, а не E.

Имя Малкина на кубке Стэнли могли выгравировать с ошибкой

Запись можно посмотреть также в официальном аккаунте «Питтсбург Пингвинз» в «Твиттере».

Фото имён игроков «Питтсбурга» на кубке можно посмотреть также в официальном аккаунте Филипа Причарда в «Твиттере».