Вратарь Александр Шарыченков вернулся в «Югру»

«Югра» заключила контракт с вратарём Александром Шарыченковым, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года, он будет выступать под 39-м номером.

26-летний Шарыченков выступал за ханты-мансийскую команду в сезоне-2016/17, после чего вернулся в московское «Динамо», но в этом сезоне не провёл ни одного матча. В регулярном чемпионате прошлого сезона Шарыченков провёл 41 матч, в которых одержал 16 побед, показав процент отражённых бросков 92 и коэффициент надёжности 2,25.