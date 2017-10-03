Тай Доми раскритиковал журналиста, заявившего, что его сын Макс вторит Трампу

Бывший тафгай НХЛ Тай Доми раскритиковал журналиста Дамьена Кокса, заявившего, что его сын Макс вторит словам президента США Дональда Трампа, призывая Канаду ужесточить иммиграционный контроль. Ранее в Эдмонтоне беженец из Сомали напал на нескольких человек с ножом, а также совершил наезд на полицейскую машину. Тай Доми имеет албанские корни, его сын родился и вырос в Канаде.



«Твит» Макса Доми в лучшем случае неуместен. Мы любим, когда спортсмены высказывают своё мнение, но они должны быть осведомлёнными. Макс решил вторить словам Трампа. Спасибо, нам в Канаде такого не надо", — написал Кокс.



«Дамьен, говори за себя! Ты всю свою карьеру ни о чём не осведомлён. Ты самый неуважаемый репортёр и коллега из всех, кого я знаю. Дамьен, твоё мнение никому не интересно, вот почему тебя нет на ТВ. Не пытайся привлечь к себе внимание, рассуждая о моём сыне так, как раньше обо мне», — написал Тай Доми.

Форвард «Аризоны» Макс Доми призвал ужесточить иммиграционный контроль в Канаде