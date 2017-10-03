Ламорелло: Сошников вернётся в НХЛ, решение отправить его в АХЛ — это бизнес

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Лу Ламорелло прокомментировал решение отправить нападающих Никиту Сошникова, Каспари Капанена и Миро Аалтонена в АХЛ.

«Надо быть честными с игроками. И Сошников, и Капанен играли здорово. К сожалению, такое решение связано с бизнесом, потому что они могут отправиться в АХЛ, минуя драфт отказов. Когда у тебя такая глубина состава, как сейчас у нас, надо принимать подобные решения. Но они стучатся в дверь и вернутся в НХЛ.

Что касается Миро Аалтонена, то он провёл выдающийся лагерь. Было трудно принимать такое решение, но мы должны были это сделать. Когда время на твоей стороне, надо этим пользоваться. Нельзя переживать из-за того, что введёшь в состав основной команды игрока чуть позже, а не слишком рано", — цитирует Ламорелло TSN.