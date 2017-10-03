Клименко: не сказал бы, что КХЛ и Лига чемпионов — это небо и земля

Нападающий белорусской команды «Неман» Глеб Клименко, который долгое время выступал в КХЛ, сравнил её с Лигой чемпионов.

«Если сравнить КХЛ и Лигу чемпионов, то не сказал бы, что это небо и земля. В КХЛ есть топовые команды, которые действительно выделяются. Но большинство клубов играют на таком же уровне, как те же «Цуг» и «Вена Кэпиталс». Например «Югра». Не думаю, что клуб из Ханты-Мансийска сильнее кого-либо из соперников, которые оказались с «Неманом» в одной группе в ЛЧ», — цитирует Клименко «Спортивная панорама».