Форвард «Питтсбурга» Хёрнквист пропустит первый матч сезона

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан сообщил, что нападающий Патрик Хёрнквист пропустит первый матч сезона. Форвард продолжает восстанавливаться после операции на руке, которую перенёс летом. Он получил травму в прошлом плей-офф.



«Я бы хотел, чтобы Хёрнквист провёл несколько тренировок перед тем, как ставить его на игру. В настоящий момент маловероятно, что это случится до начала регулярного чемпионата. Мы позаботимся, чтобы он был полностью готов, когда выйдет играть. На этом этапе сезона лучше перестраховаться», — цитирует Салливана Pittsburgh Tribune live.

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