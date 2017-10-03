Джиордано: Ягр добавит «Калгари» искры, он по-прежнему эффективен

Нападающий «Калгари Флэймз» Марк Джиордано прокомментировал тот факт, что с «огоньками» подписал контракт легендарный нападающий Яромир Ягр. 45-летний хоккеист заключил однолетнее соглашение на сумму $ 1 млн плюс бонусы.



«Ягр добавит нам искры. В команду приходит парень, который долгие годы является одним из лучших игроков НХЛ. Он по-прежнему очень эффективен, против него тяжело играть. Он здорово защищает шайбу, отлично играет у ворот. Он нам точно поможет», — приводит слова Джиордано официальный сайт НХЛ.

Контракт на $ 1 млн в 45 лет. Зачем это Яромиру Ягру Легендарный чех рассказал, в чём преимущество статуса самого низкооплачиваемого игрока команды.