ХК «Сочи» обменял нападающего Симона Энеруда в «Сибирь»

Хоккейный клуб «Сочи» обменял нападающего Симона Энеруда в новосибирскую «Сибирь», взамен получив денежную компенсацию, информирует официальный сайт черноморского клуба. 29-летний хоккеист в нынешнем сезоне принял участие в 12 матчах, набрав 4 (3+1) очка при показателе полезности "-6".



«Мы работаем над несколькими вариантами защитников на большинство из Северной Америки. Поэтому освобождаем место и деньги. Энеруд — качественный игрок, и на него всегда был спрос в КХЛ. Мы желаем Симону успехов и надеемся, что у него всё получится. Тем более в «Сибири» есть шведская диаспора, поэтому проблем с адаптацией быть не должно», — прокомментировал сделку генеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев.



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