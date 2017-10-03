Сергей Гимаев посмертно получил премию ТЭФИ как лучший спортивный комментатор

Премия ТЭФИ в категории «Лучший спортивный комментатор» присуждена посмертно Сергею Гимаеву, информирует официальный «твиттер» «Газпром-Медиа». ТЭФИ — российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств.



Комментатор был представлен в номинации за работу на матче молодёжного чемпионата мира между сборными России и США.



Гимаев скоропостижно скончался 18 марта 2017 года от сердечного приступа в Туле на 63-м году жизни, во время матча ветеранов. Врачи пытались его спасти, но смерть наступила мгновенно.