Йео: Тарасенко хочет влиять на результат, победы для него крайне важны

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Майк Йео поделился мнением о лидерских качествах нападающего Владимира Тарасенко.



«В конце того сезона у нас не было никаких проблем, чтобы выпускать его на площадку в ситуациях, когда соперник снимал вратаря. Это игрок, который хочет влиять на результаты матчей. И ему это удается как с оборонительной точки зрения, так и с атакующей. Именно этого и хочется видеть в исполнении лидеров. Хочется, чтобы они находили способы влиять на матчи и приносили результат. Победы для него сейчас крайне важны. Когда он был помоложе, то хотел больше показать себя и продемонстрировать умение забивать голы. Но со временем он стал более разноплановым игроком, а его лидерские качества вышли на новый уровень», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.