До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Прайс: за прошедшие годы у меня было много взлётов и падений

3 октября 2017, вторник. 16:45 Хоккей

Вратарь «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс рассказал, что готов к повышенным ожиданиям от своей игры после подписанного нового контракта с клубом. Игрок подписал соглашение на восемь лет.

«У меня было достаточно много взлётов и падений. За 10 прошедших лет я стал опытнее и знаю, как справляться с подобными ситуациями. Я считаю, что готов к этому. Хотя иногда бывает тяжело. Но ничто не может сравниться с радостью от игры за „Монреаль“, — приводит слова Прайса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

15 главных вопросов сезона НХЛ
Покорит ли Радулов Техас, приживётся ли Шипачёв в лиге и как «Монреаль» будет жить без русских?
Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Теги
Монреаль Канадиенс Кэри Прайс
Новости. Хоккей
3 октября 2017, вторник
16:45 Прайс: за прошедшие годы у меня было много взлётов и падений
16:17 Йео: Тарасенко хочет влиять на результат, победы для него крайне важны
15:46 Сергей Гимаев посмертно получил премию ТЭФИ как лучший спортивный комментатор
15:34 ХК «Сочи» обменял нападающего Симона Энеруда в «Сибирь»
15:20 «Сочи» расторг контракт с голкипером Сергеем Большаковым
15:05 Джиордано: Ягр добавит «Калгари» искры, он по-прежнему эффективен
14:47 Хауден: плохо, когда команда теряет лидеров, но это шанс для других игроков
14:28 Форвард «Питтсбурга» Хёрнквист пропустит первый матч сезона
14:13 «Трактор» подтвердил подписание контракта с защитником Никитой Никитиным
13:54 Дюшейн: стрельба в Лас-Вегасе должна стать звоночком, так не может продолжаться
13:35 Зак Паризе пропустит как минимум два первых матча «Миннесоты» в сезоне
13:20 Барбашёв начнёт сезон НХЛ в «Сент-Луисе», Костин выбыл на 7-10 дней
13:14 Лекомцев: на лёд выходит не Захаркин, игроки «Югры» сами допускали ошибки
13:02 Клименко: не сказал бы, что КХЛ и Лига чемпионов — это небо и земля
12:36 Ламорелло: Сошников вернётся в НХЛ, решение отправить его в АХЛ — это бизнес
12:17 Тай Доми раскритиковал журналиста, заявившего, что его сын Макс вторит Трампу
12:00 Как завершатся матчи игрового дня КХЛ?
11:55 Вратарь Александр Шарыченков вернулся в «Югру»
11:49 «Питтсбург» опроверг то, что имя Малкина неверно выгравировали на кубке Стэнли
11:39 Агент Василевского: Андрей во многом напоминает мне Третьяка
11:26 Гареев: никакой паники в «Салавате» нет, а итоги надо подводить в апреле
11:22 Жуков: Новосибирск должен срочно выбрать место строительства арены для МЧМ-2023
11:07 Василевский: не люблю ходить по барам, моя жизнь — это хоккей и семья
10:41 Нападающему «Вашингтона» Тому Уилсону грозит ещё одна дисквалификация
10:28 «Динамо» Р подтвердило расторжение контракта с Питерсом и переход Армалиса
10:18 Фролик: для чехов Ягр как бог, за него бы голосовали, реши он стать президентом
10:15 Кожевников: Захаркин атакует Зимина — это уже несмешно, ветеранов надо уважать
09:34 Кинэн: никогда не искал недочёты судей, но вынужден пересмотреть своё отношение
09:22 Имя Малкина на кубке Стэнли могли выгравировать с ошибкой
09:12 Бобровский — второй в рейтинге претендентов на «Везину», Василевский — седьмой
08:56 Ткачук: обалдеть можно, Ягр выигрывал кубки, когда меня ещё и в мыслях не было
08:43 Форвард Джош Андерсон заключит контракт с «Коламбусом» на три года и $ 5,55 млн
08:29 Галуцен: у Ягра исключительный хоккейный интеллект, его игрой можно восхищаться
08:14 Ягр: на 99,9% это мой последний сезон в НХЛ
08:04 «Голден Найтс» сделают пожертвование в помощь пострадавшим при стрельбе в Вегасе
08:00 Бахмутов: общались с Зариповым на матче Ночной лиги, в игре он неплохо выглядел
05:44 Малкин и другие игроки «Питтсбурга» получили чемпионские перстни
01:01 Сайт «Вегас Голден Найтс» сообщил, что все игроки клуба в безопасности
2 октября 2017, понедельник
23:59 В. Воробьёв: неприятно с таким счётом проигрывать, есть вопросы к легионерам
23:54 Дуайер: молодые игроки в отсутствие лидеров сумели воспользоваться шансом
23:49 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
23:49 Любушкин: «Локомотив» пропустил две шайбы от СКА и будто опустил руки
23:41 Скабелка: «Сочи» тоже имел свои шансы, на старте был равный хоккей
23:27 Плотников: своей игрой не совсем доволен, но в Ярославль возвращаться приятно
23:24 С. Зубов: нужно извиниться перед болельщиками, «Сочи» сыграл недостойно
Все новости RSS
Партнерский контент