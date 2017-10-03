Прайс: за прошедшие годы у меня было много взлётов и падений

Вратарь «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс рассказал, что готов к повышенным ожиданиям от своей игры после подписанного нового контракта с клубом. Игрок подписал соглашение на восемь лет.



«У меня было достаточно много взлётов и падений. За 10 прошедших лет я стал опытнее и знаю, как справляться с подобными ситуациями. Я считаю, что готов к этому. Хотя иногда бывает тяжело. Но ничто не может сравниться с радостью от игры за „Монреаль“, — приводит слова Прайса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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