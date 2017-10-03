«Чикаго» получил разрешение перевести Госсу в список долгосрочно травмированных

Клуб НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» получил разрешение от лиги перевести нападающего Мариана Госсу в список долгосрочно травмированных, информирует The Athletic. Как сообщается, НХЛ использовала независимого врача, чтобы он поставил диагноз 38-летнему хоккеисту, у которого обнаружена необычная форма аллергии.



Размещение Госсы в списке долгосрочно травмированных позволяет «Чикаго» не учитывать под потолком зарплат оклад словацкого хоккеиста. Таким образом, «Блэкхоукс» освободили в платёжке на текущий сезон более $ 5 млн и больше не превышают потолок.

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