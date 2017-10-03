Форвард «Дэвилз» Бойл, у которого обнаружили рак, пропустит первый матч сезона

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Брайан Бойл, у которого обнаружили хронический миелоидный лейкоз, рассказал, что пропустит первую игру сезона.



«Главное — есть прогресс. 19 сентября я сказал, что хочу сыграть в первом матче сезона. А разве могло быть иначе? Но это не значит, что всё хорошо, если я сыграю, или что всё плохо, если я не выйду на лёд. Даже когда мне разрешат тренироваться с командой, потребуется определённое время на подготовку. Сейчас я просто катаюсь, а мне нужны условия максимально приближенные к игровым. Я не играю в тело, и меня никто не ловит на силовой. А это очень важные элементы для подготовки к сезону. Мне это нужно, если я хочу подготовиться как следует. Я стараюсь, но нужно время», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

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