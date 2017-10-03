Нападающий минского «Динамо» Скилле выбыл до 16 октября

Нападающий минского «Динамо» Джек Скилле выбыл до 16 октября в связи с травмой верхней части тела, информирует официальный сайт белорусской команды.



Как ранее рассказал главный тренер «Динамо» Горди Дуайер, он ожидал, что Скилле восстановится уже к матчу с «Барысом», который пройдёт 4 октября.



30-летний нападающий в нынешнем чемпионате принял участие в 7 встречах, записав на свой счёт 5 (1+4) результативных баллов при показателе полезности "+4" и 13 штрафных минутах.



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