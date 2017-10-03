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Нападающий минского «Динамо» Скилле выбыл до 16 октября

3 октября 2017, вторник. 18:23 Хоккей

Нападающий минского «Динамо» Джек Скилле выбыл до 16 октября в связи с травмой верхней части тела, информирует официальный сайт белорусской команды.

Как ранее рассказал главный тренер «Динамо» Горди Дуайер, он ожидал, что Скилле восстановится уже к матчу с «Барысом», который пройдёт 4 октября.

30-летний нападающий в нынешнем чемпионате принял участие в 7 встречах, записав на свой счёт 5 (1+4) результативных баллов при показателе полезности "+4" и 13 штрафных минутах.

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Источник: Официальный сайт ХК "Динамо-Минск" Сообщить об ошибке
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