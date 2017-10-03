Бугнер: Дадонов хочет доказать, что его недооценивают, он отличный плеймейкер

Главный тренер «Флориды Пантерз» Боб Бугнер поделился мнением о нападающем Евгении Дадонове.



«Прежде всего Дадонов кажется отличным человеком. Он всегда выходит на каток с улыбкой и очень много тренируется. Он действительно хочет доказать, что его недооценивают. Он впервые приехал сюда молодым, и ещё не был готов, после чего вернулся в КХЛ. Теперь вновь здесь, и я думаю, что ему есть что доказать. Замечательно.



Отправить его в звено с Юбердо и Барковым было хорошей идеей. Оба этих парня имеют достаточно навыков, чтобы играть с игроком типа Дадонова. Он плеймейкер, у него есть скорость в его игре, он контролирует темп», — цитирует игрока The Athletic.

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