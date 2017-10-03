«Калгари» подписал контракт с нападающим Таннером Глэссом

Клуб НХЛ «Калгари Флэймз» подписал контракт с нападающим Таннером Глэссом, информирует Sportsnet. Cоглашение с 33-летним хоккеистом рассчитано на один сезон, зарплата игрока составит около $ 650 тыс.



В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Глэсс принял участие в 11 матчах регулярного чемпионата, сумев записать на свой счёт 2 (1+1) результативных балла при показателе полезности «0» и 17 минутах штрафного времени. Игрок проводил на льду около 11 минут.



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