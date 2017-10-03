Форвард «Ак Барса» Глухов дисквалифицирован на два матча

Спортивно-дисциплинарный комитет лиги в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства рассмотрел эпизод матча «Ак Барс» (Казань) – «Сибирь» (Новосибирская область).



На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего ХК «Ак Барс» Михаила Глухова наказание по Правилу 536 б (Нарушение правил с использованием колена) «Руководства по судейству сезона 2017/2018» –– Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.7. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на две игры и подвергнуть денежному штрафу.



Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.