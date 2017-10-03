«Йокерит» одолел «Торпедо», победив в десятом матче кряду

Финский «Йокерит» на домашней арене одержал победу над нижегородским «Торпедо», встреча завершилась со счётом 4:2. Команда Юкки Ялонена выиграла десятый матч подряд.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брайан О`Нилл, Ээли Толванен, Томми Хухтала и Маси Марьямяки. У «Торпедо» забитые голы на свой счёт записали Геннадий Столяров и Тимур Фаткуллин.



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