«Ванкувер» обменял Андрея Педана в «Питтсбург», взамен получив Пулио

«Ванкувер Кэнакс» обменял защитника Андрея Педана в «Питтсбург Пингвинз», взамен получив защитника Деррека Пулио, информирует официальный сайт канадской команды со ссылкой на генерального менеджера Джима Беннинга. Также «пингвины» получили выбор в четвёртом раунде драфта-2018.



В прошедшем сезоне Пулио принял участие в 11 матчах регулярного чемпионата НХЛ, не отметившись результативными баллами. 24-летний Педан весь прошлый сезон провёл в АХЛ и ни разу не вызывался в основной состав.



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