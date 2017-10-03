«Вегас» забрал вратаря Малькольма Суббэна с драфта отказов «Бостона»

Вратарь Малькольм Суббэн продолжит карьеру в «Вегас Голден Найтс», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Джо Хаггерти.



В понедельник «Бостон» выставил 23-летнего канадца на драфт отказов, откуда его забрал «Вегас».



В прошлом сезоне Суббан выступал в АХЛ за «Провиденс». Он провёл 32 матча в регулярном чемпионате АХЛ, отразив 91,7 процента бросков при коэффициенте надёжности 2,41. На счету канадца 3 игры в Кубке Колдера. В этих матчах он отразил 93,7 процента бросков при коэффициенте надёжности 2,12.

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