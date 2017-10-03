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«Вегас» забрал вратаря Малькольма Суббэна с драфта отказов «Бостона»

3 октября 2017, вторник. 21:16 Хоккей

Вратарь Малькольм Суббэн продолжит карьеру в «Вегас Голден Найтс», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Джо Хаггерти.

В понедельник «Бостон» выставил 23-летнего канадца на драфт отказов, откуда его забрал «Вегас».

В прошлом сезоне Суббан выступал в АХЛ за «Провиденс». Он провёл 32 матча в регулярном чемпионате АХЛ, отразив 91,7 процента бросков при коэффициенте надёжности 2,41. На счету канадца 3 игры в Кубке Колдера. В этих матчах он отразил 93,7 процента бросков при коэффициенте надёжности 2,12.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Брюинз Вегас Голден Найтс
Новости. Хоккей
3 октября 2017, вторник
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