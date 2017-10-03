Ярославский «Локомотив» расторг контракт с главным тренером Алексеем Кудашовым, информирует официальный «твиттер» клуба. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Также покидают тренерский штаб Александр Александрович Савченков и Андрей Леонидович Козырев.



«Железнодорожники» проиграли пять последних матчей в чемпионате и занимает шестое место в Западной конференции.



Алексей Кудашов возглавил «Локомотив» в мае 2015 года, наивысшим достижением стал выход в финал Западной конференции-2017.



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