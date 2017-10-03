Степан: НХЛ становится всё лучше, любая команда может пробиться в плей-офф

Нападающий «Аризоны Койотс» Дерек Степан поделился мнением о шансах своего клуба в грядущем чемпионате.



«Если бы мне сейчас предложили рассказать команде, что нам нужно для успеха, я сказал бы, что нам надо сосредоточиться на работе в тренировочном лагере и не стоит заглядывать далеко вперёд. Надо думать, скажем, о десяти играх. Если нам удастся успешно их отыграть, у нас будет шанс. Это главное. Я бы сказал вам то же самое в Нью-Йорке. Это оптимальный вариант. НХЛ становится все лучше и лучше. Любая команда может пробиться в плей-офф. Давайте не будем забегать вперед, а сконцентрируемся на сборах, потом на старте сезона. Если заглядывать далеко вперед, сложно сохранить концентрацию на время всего чемпионата», — цитирует Степана официальный сайт лиги.



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