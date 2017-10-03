Рижское «Динамо» уступило ЦСКА в первом матче под руководством Анкипанса

Московский ЦСКА на домашнем льду в овертайме взял верх над рижским «Динамо», встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ. Рижане проиграли первый матч под руководством Гиртса Анкипанса, поражение стало для «Динамо» 13-м подряд.



В составе «армейцев» заброшенные шайбы на свой счёт записали Кирилл Капризов, Андрей Кузьменко и Валерий Ничушкин. У команды из Латвии забитыми голами отметились Роберт Лиспбергс и Микс Индрашис.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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